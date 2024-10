Donna libera nonostante tutto e tutti | è la mia lupa Maria Rosa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024)stretta, Calabria, 1942.gestisce un forno, e ha un figlio di cui non si conosce il padre. Nel dopoguerra si arricchisce, compra un terreno, si trasferisce nella casa del fratello emigrato in America, inizia a pensare a un futuro da imprenditrice. È unaindipendente, in un’epoca e in una società che la vuoleil contrario. È lei la protagonista de La, il romanzo di Emmanuele Bianco, nato a Milano 41 anni fa, edito da Mondadori. Intervistato da Giulia Carla De Carlo per il vodcast di QN “Il Piacere della Lettura”, l’autore racconta la sua protagonista come "unache non si rassegna a vivere nel tempo in cui è destinata a vivere, che cerca costantemente di rifiutare quel cliché che la vuole unain una Calabria estremamente contadina e arretrata".