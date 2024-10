De Laurentiis pazzo di gioia dopo Napoli-Como il gesto non lascia dubbi | avete visto?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Grande soddisfazione per il presidente della SSCAurelio De, che può godersi finalmente un entusiasmo ritrovatole difficoltà della scorsa stagione. McTominay, Lukaku e Neres mettono la loro firma nel successo deldi quest’oggi, che allo stadio Diego Armando Maradona ha battuto ilper tre reti a uno. Una soddisfazione non esattamente esaltante, ma gli azzurri sembrano sempre più prendere le sembianze di Antonio Conte: spietati e cinici sulle sbavature degli avversari, che comunque hanno messo in difficoltà i partenopei per una buona parte del match.