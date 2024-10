Daily Mail | Il Tas riduce la squalifica di Pogba in campo a marzo 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Come riportato in esclusiva dal, il Tribunale Arbitrale dello Sport ha ridotto a soli 18 mesi ladi quattro anni per doping inflitta a Paul. La, iniziata l’11 settembre 2023, terminerà a, spiega il tabloid inglese. In caso di conferma dei quattro anni di stop, la carriera del francese, campione del mondo 2018, sarebbe stata a rischio, ma adesso il 31enne può iniziare a pianificare il ritorno al calcio giocato. Come spiega il, la sentenza del TAS consente adi riprendere ad allenarsi nel gennaio. L’ultima presenza indirisale al settembre 2023, quando con la maglia della Juventus disputò 28 minuti contro l’Empoli. Ora a sorpresa la Juventus può avere un rinforzo in più per il finale di stagione.: “Il Tasladi, in” SportFace.