Conte è il simbolo e il catalizzatore della voglia esasperata di riscatto di Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’Inter di Inzaghi resta la favorita per la stagione appena cominciata. Inzaghi, scrive oggi il CorriereSera, ha già capito chi sono gli avversari da battere quest’anno:, Motta e Fonseca. Ma il campionato è appena iniziato e dopo la sosta per le Nazionali ci saranno una serie di scontri significativi Inter-Juventus e Milan-, ma anche Roma-Inter,-Atalanta e il derby di Torino.ha sfruttato i benefici del calendario In questo panorama, ilci arriva da prima in classifica, segno cheha studiato bene la sua strategie: “ha sfruttato i benefici del calendario e proverà la fuga contro Como, Empoli e Lecce, che sono facili solo all’apparenza, soprattutto le prime due, ma se riesce a fare il vuoto, prenderlo diventerà complicato perché nessuno come lui sa accendere le piazze e gestire il primato.