Consorti esalta la Samb | Mi è piaciuta davvero tanto

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’atteggiamento tattico adottato da Palladini contro L’Aquila, oltre ad avere determinato il roboante risultato finale, ha colpito positivamente anche i numerosi tecnici ed ex rossoblù presenti al Riviera domenica scorsa. Uno dei questi è Gabrieleche ha militato in C1 con lanei primi anni 90 per poi essere il capitano della squadra sorta dalle ceneri del fallimento Venturato e che ripartì per la prima volta dall’Eccellenza Marche, vinta con Francesco Chimenti in panchina. "La nuova disposizione della squadra in campo - dice- ha dato benefici importanti. Lami èmolto coi i due riferimenti offensivi. Ho visto anche un’ottima dinamicità di tutta la squadra sia in fase difensiva che in quella d’attacco.