Comics for kids In Fortezza torna l’evento

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Eroi disegnati, storie di carta, nuvolette.il Sienafor, il festival del fumetto per ragazzi. Domani e domenica, due giorni pieni di incontri, presentazioni, firmacopie, laboratori di base e masterclass avanzate. Dalle 10 alle 21, un susseguirsi di appuntamenti e ospiti, per esplorare un mondo editoriale che ha trovato casa a Siena., alla quarta edizione, è un esempio unico nel suo genere, un festival dedicato esclusivamente a un settore del mondo del fumetto, quello riservato al pubblico più giovane (più o meno dai 7 ai 18 anni), che non aveva ancora un punto di riferimento per far incontrare lettori, autori, editori e più in generale ricomporre il panorama di questo contesto editoriale.