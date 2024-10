Come Uccidere la Tua Anima Gemella di L M Chilton | Recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 4 ottobre 2024)la Tuaé un romanzo/Rom-Com esordio letterario di L.M.. Il romanzo é edito da Giunti. Trama Reduce da una drammatica rottura con Noah, il fidanzato storico, Gwen è decisa a voltare pagina. Si iscrive così su Connector, la app di incontri del momento, crea il suo profilo – Gwen Turner, 29 anni, barista part-time, Eastbourne – e comincia a fare match in modo compulsivo. Tra quelli che passano la serata a bere per dimenticare la ex, chi online mente in modo spudorato sull’età, maschi incredibilmente egocentrici e narcisisti al quadrato, ogni appuntamento si rivela però più disastroso del precedente. Per fortuna basta scorrere il dito verso sinistra per scartare un pretendente e visualizzare un nuovo papabile fidanzato: le possibilità sembrano infinite.