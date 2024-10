Caos treni il sindacalista dei ferrovieri | Cercano un capro espiatorio ma il tema è gestire le emergenze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il ministro Salvini parla di un chiodo che avrebbe determinato l’enorme paralisi dei. Possibile che tutto possa dipendere da questo? Che non esista un sisdi emergenza? “Molte volte il ministro Salvini parla senza cognizione di causa, cerca più la battuta che la sostanza – avvisa secco Stefano Malorgio, leader del sindacato dei trasporti della Cgil –. Vedremo l’esito finale dell’inchiesta aziendale, ma se tutto fosse dovuto a un chiodo ci dovremmo preoccupare. Il sisferroviario è complesso e fragile ed è stato pensato perché un qualsiasi evento imprevisto non debba mettere in ginocchio un’infrastruttura così importante per il Paese. La domanda che ci poniamo e che si dovrebbe porre il ministro è se i sistemi di emergenza sono adeguati a intervenire in questi casi”. L’azienda ha sospeso il contratto alla ditta che si occupava della manutenzione.