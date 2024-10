Cade un palo della luce anziana colpita alla testa

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIncidente in pieno centro a Taranto nella mattinata del 4 ottobre. Unsarebbe caduto colpendouna donna di 80 anni che ha riportato una lesione, ma non sarebbe in gravi condizioni. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti. Probabilmentebase dell’incidente c’è il maltempo di questi giorni che, oltre a temporali, ha registrato anche diverse folate di vento che hanno superato i 50 km/h. Nella provincia ieri il forte vento ha causato diversi disagi e pericoli con lamiere e oggetti posti sulle terrazze delle abitazioni, precipitati in strada.L'articolounproviene da Tarantini Time Quotidiano.