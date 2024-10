Bucci stronca Morra | La malattia? Il sistema immunitario lavora meglio con tanta adrenalina…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Mi hanno detto che il, se c’è in circoloadrenalina”. Risponde con dignità e ironia Marcoa Nicola. Il sindaco di Genova candidato a guidare la Regione Liguria, rilascia una bella intervista al Foglio dopo le parole horror dell’ ex senatore grillino, candidato indipendente, che ha fatto entrare ladi– un cancro- nel dibattito politico in modo indegno: “ha un tumore metastatico, con il quale non si scherza. Anche lo vedo tonico in questa campagna elettorale; ma come dissi per la povera Jole Santelli in Calabria, gli elettori liguri devono essere consapevoli che stanno votando una persona malata che potrebbe non terminare il mandato”. Parole indegne.