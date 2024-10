Ascolti tv i dati di giovedì 3 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

Nella serata di ieri, su Rai Uno, la fiction Kostas porta a casa 2.779.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale5, in onda dalle 21:40 all'1.18, Grande Fratello 18 ottiene 2.122.000 spettatori con uno share del 16.5% (Night: 959.000 – 25.4%, Live: 676.000 – 20.4%). Su Rai2, il debutto de L'Altra Italia con Antonino Monteleone,si ferma a 276.000 spettatori pari all'1.8%. Su Italia1 Fast & Furious 9: The Fast Saga rgistra 1.109.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Donne sull'orlo di una crisi di nervi, con la Gregoraci ottiene 674.000 spettatori e il 4.1% (presentazione di 16 minuti: 578.000 – 2.7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 932.000 spettatori (6.5%).