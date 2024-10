Al via Castello di vino Enologia e gastronomia protagoniste a Corciano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Inizia oggi, alle 17 in piazza Doni con l’inaugurazione ufficiale, la dodicesima edizione didi, la kermesse promossa dall’omonima associazione in collaborazione con il Consorzio dei vini Doc Colli del Trasimeno, che presenterà Anteprima Trasimeno 2024, dedicata all’e alle eccellenze del territorio del Trasimeno che si terrà nel cuore del borgo umbro fino a domenica. Da segnalare in particolare alle 18 nella sala del Consiglio di palazzo Comunale il convegno "Stati generali delin Umbria: territori a confronto" con i saluti di Francesco Mangano (assessore alla Cultura del Comune di) e di Bruno Nucci (presidente associazionedi) e gli interventi – tra gli altri - di Roberto Morroni (assessore regionale alle politiche agricole) e degli esponenti dei maggiori consorzi vinicoli umbri.