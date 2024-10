Agroalimentare Corte Ue | Sì a termine ‘bistecca’ per prodotti vegetali

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Qualora non abbia adottato una denominazione legale, uno Stato membro non può vietare l’uso di termini tradizionalmente associati aidi origine animale per designare un prodotto contenente proteine. Lo ha stabilito ladi giustizia dell’Ue, in una sentenza sul caso sollevato dall’Association Protéines France, l’Union vegetarienne européenne (EVU), l’Association végétérienne de France (AVF) e la società Beyond Meat Inc., quattro entità attive nel settore deie vegani, che contestano un decreto adottato dal governo francese al fine di tutelare la trasparenza delle informazioni relative agli alimenti nel commercio.