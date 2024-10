Una tripla allo scadere condanna la Ristopro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024)FABRIANO 75 LIOFILCHEM ROSETO 77FABRIANO: Pierotti 20, Centanni 9, Gnecchi 9, Raucci 8, Molinaro 7; Carta 7, Da Rin ne, Scandiuzzi, Romagnoli ne, Pisano 11, Dri 4, Ottoni ne. All. Niccolai LIOFILCHEM ROSETO: Durante 11, Aukstilkanis 12, Guaiana 10, Sacchetti 15, Tsetserukou 4; Dellosto 1, Donadoni 6, Pastore 5, Traini 4, Tiberti 9. All. Gramenzi Arbitri: Scaramellini di Fano e Lanciotti di Porto San Giorgio Parziali: 18-18 26-38 52-61 75-77 Non riesce a centrare il primo successo stagionale laFabriano che nel primo turno infrasettimanale di una lunga stagione cade in casa contro il Roseto 75-77 incappando nel secondo ko consecutivo dopo la sconfitta di domenica nei tempi supplementari a Rieti. I locali escono comunque a testa altissima dopo una grande seconda metà di gara.