The Legend of Zelda | Echoes of Wisdom la recensione del nuovo capitolo 2D per Switch

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’iconica saga made in Nintendo torna con un, sfavillante. Theofofper Nintendopotrebbe essere riassunto nelle sue due caratteristiche più lampanti: ha lo stesso motore grafico del remake di Link’s Awakening, datato 2019, e ha come per protagonista, per la prima volta in assoluto, la principessa. L’ambiguità del titolo che per anni ha contraddistinto la saga, “La leggenda di”, smetterà quindi, almeno per questa volta, di mietere vittime. Eppure Theofofè molto di più che un semplicein 2D con una protagonista e comprimario scambiati di ruolo.