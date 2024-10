Spesa stangata per le famiglie italiane | adesso serviranno 300 euro in più

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Per lesarà una vera e propriainfatti ben 300in più a causa del caro vita. L’aumento del costo della vita ha portato, negli ultimi anni, lea rivedere le proprie spese. Eppure, non tutti sono a conoscenza del fatto che, pur spendendo meno, spendiamo davvero male. A confermarlo uno studio presentato del Ministero della Salute dal titolo Malattie, cibo e salute, realizzato dalla Fondazione Aletheia. Già perché spendere male significa anche procurare danni alla nostra salute. Ma cerchiamo di capirci meglio. Fino a 300in più diper gli italiani – Velvetmag.it / Credits: Canva.comDi norma, pensiamo che il “cibo sano”, ovvero fresco, stagionale, prodotto con particolari metodi che non danneggiano la salute, sia più costoso, ma non è così.