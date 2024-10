Simone Maffeis nuovo presidente del gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024). L’assemblea del SIT,di, ha eletto giovedì 3 ottobre il, che subentra a Giuseppe De Beni e sarà alla guida delfino al 2027., 47 anni, è Amministratore Delegato di Fra.Mar. Spa, l’azienda di fondata nel 1970 dal padre, il Commendatore Francesco. Fra.Mar, con sede a Pedrengo, è oggi una realtà leader nel settore del cleaning, con un organico di 1.100 dipendenti provenienti da oltre cinquanta Paesi. Dopo aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio all’Università die aver fatto esperienza in due aziende del territorio, nel 2004 ha iniziato il suo percorso professionale nell’azienda di famiglia, fino ai vertici dell’impresa. In ambito associativo, a partire dal 1997, ha portato il suo contributo all’interno delGiovani Imprenditori.