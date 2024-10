Si apre il sipario Risate d’autunno con ’Quarconia’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) VINCI Ildel teatro di Vinci sta per tornare ad aprirsi sul "Teatro di Quarconia". Manca infatti ormai sempre meno all’inizio della tradizionale rassegna di teatro amatoriale, che ogni sabato dal prossimo 5 ottobre fino a tutto novembre richiamerà nel borgo leonardiano compagnie da tutta la Toscana. Saranno otto quelle a calcare il palco del teatro della Misericordia, sei delle quali inserite nella dodicesima edizione del concorso. Identica la formula: una giuria tecnica ne valuterà diverse abilità recitative, oltre a tenere in considerazione i voti assegnati dal pubblico in sala attraverso delle apposite schede. La cerimonia di premiazione si terrà poi il primo dicembre, quando oltre alla miglior rappresentazione saranno premiati tra gli altri il migliore regista e l’attore e attrice, sia protagonisti che non, più bravi.