Riparte la stagione dei burattini | Diamo valore alle fiabe orali

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tante novità e un ricco calendario di 12 appuntamenti per la2024/2025 di teatro di figura per bambini e genitori ‘Le arti della marionetta’, a cura del Teatro del Drago/Famiglia d’arte Monticelli di Ravenna che celebra il 45esimo anno di attività. Gli spettacoli, dal 20 ottobre all’1 marzo, si terrannoArtificerie Almagià di Ravenna nella giornata di domenica a partire d17.30, orario posticipato rispetto agli anni scorsi per venire incontroesigenze delle famiglie. Per la prima volta, inoltre, la sezione ‘Le arti per i piccolissimi’ (0-6 anni) sono state spostate al Cisim di Lido Adriano. "Con quello che sta succedendo in certi parti del mondo, andare a teatro è un atto politico – ricorda la direttrice artistica Roberta Colombo –. Rivolgendocinuove generazioni, un tema che ci sta molto a cuore è quello della loro formazione.