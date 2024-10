Politano tra l’azzurro del Napoli e quello della Nazionale

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il, Antonio Conte e Matteo: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “All’Inter hanno trascorso insieme un anno e mezzo senza che scattasse la famosa scintilla:era di difficile collocazione nel 3-5-2, tanto che a gennaio 2020 decise di lasciare i nerazzurri e accettò proprio il. Conte avrebbe voluto Spinazzola (ma lo scambio con la Roma fallì) e adesso se li ritrova tutti e due in azzurro”. La ‘reunion’ La storia conè diventata intensa in pochi mesi ed il merito è soprattutto dell’attaccante romano che ha interpretato il suo ruolo di esterno offensivo in maniera diversa. Cerca il gol ma sa anche a farsi rispettare in fase di non possesso. È stata la miscela giusta per conquistare un allenatore che fa del concetto di equilibrio un suo caposaldo per costruire unda scudetto”.