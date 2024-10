Oms alcol causa 7 tipi di tumore responsabile di 1 morte su 11

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’di un decesso su 11 nella regione europea e puòre oltre 200 malattie, da infarto e ictus a problemi digestivi, fino a un aumento del rischio di almeno 7di cancro, tra cui quello al seno, all’esofago, al fegato e al colon-retto. «Ridefinire l’per un’Europa più sana e sicura» è la campagna lanciata dall’Organizzazione mondiale della sanità – Europa per invitare le persone a riconsiderare il loro rapporto con il bere ea saperne di più sui rischi per la salute. Ogni anno in Europa 70mila decessi persono riconducibili all’. E se è vero che «il rischio cresce con l’aumentare del consumo» è anche vero che «piccole quantità dipossono comunque aumentare il rischio», precisa l’Oms Europa.