MotoGP GP Giappone 2024 | orari prove libere 4 ottobre tv streaming programma TV8 e Sky

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Domani, venerdì 4, primo giorno didel GP del, sedicesimo round del Motomondiale. Sul circuito di Motegi, di proprietà della Honda, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end. Una pista che necessiterà di grande stabilità in frenata e inserimento di curva, per fare la differenza in trazione. Fari puntati su Francesco Bagnaia. Il campione del mondo in carica, secondo nel Mondiale di, dovrà subito rispondere presente per quanto è accaduto nelle ultime uscite. L’appuntamento di Mandalika è stato tra luci e ombre per Pecco, con l’affermazione nella Sprint Race e il terzo posto lontano dallo spagnolo Jorge Martin, leader del campionato.