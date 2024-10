Milano truffatrice in azione nello storico negozio di giocattoli | Ci ha svuotato gli scaffali e ha voluto i pacchetti Intanto ci derubava

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024)– “Quella donna era gentilissima, ha scelto con cura moltie ci ha chiesto di impacchettarli. Io e mio marito eravamo felici di servire una cliente che credevamo speciale”. Cesarina Canziani e Luigi Riva, moglie e marito di 91 anni, titolari da oltre mezzo secolo dello“Hobby Toys“ di via Pellegrino Rossi ad Affori, non avevano idea di trovarsi di fronte a una scaltrache dopo averli raggirati è riuscita a rubare il portafoglio dell’anziana giovedì scorso all’orario di chiusura. Verosimilmente puntava a portarsi via anche ima per fortuna non c’è riuscita, per l’arrivo improvviso della figlia dei due negozianti. “Con una scusa è scappata via. Io provo rabbia per esserci cascata in pieno. Col senno di poi, dico che ci è andata bene”, riflette Cesarina.