Maltempo pioggia su gran parte dell' Italia | è allerta meteo in 13 regioni

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Giovedì diin. In Emilia-Romagna, già esposta a unade vulnerabilità del territorio dopo l'alluvione del 19 settembre, è codice rosso per criticità idraulica tra pianura bolognese, costa, pianura e bassa collina romagnola, fino alla mezzanotte del 4 ottobre. Ma èsu più di metàa Penisola. L’allarme è arancione su vari settori di Veneto, Toscana e Marche e sull’intero territorio’Umbria. Giallo invece su alcune zone di Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli -Venezia Giulia, Lazio, Molise, Puglia e Sardegna (LE PREVISIONI). La Protezione civile d'intesa con lecoinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizionirologiche avverse. Per la giornata di domani,rossa per rischio idraulico su settori'Emilia-Romagna. Valutata inoltrearancione sudi Veneto, Emilia-Romagna e Puglia.