Le statistiche Vittorie Uefa e gol internazionali I record alla portata

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La partita contro i "New Saints" può passarestoria per due traguardidella Fiorentina. Proprio nel giorno in cui la Fiorentina commemorerà sul campo il 98esimo anniversario del primo storico incontro valido per una manifestazione ufficiale disputato dsquadra viola, anzi, all’epoca biancorossa (Fiorentina-Pisa 3-1 del 3 ottobre 1926), i ragazzi di Pdino possono contribuire a scrivere due cifre importanti in occasione del primo impegno internazionale stagionale. In caso di successo contro la formazione gallese, come tutti si augurano ovviamente, la Fiorentina centrerà la 100esima vittoria in gare valide per le manifestazioni, di cui 45 successi derivanti dal periodo 1955-2002 e i restanti 54 dal 2007 ad oggi.