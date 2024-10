Kvaratskhelia Marchetti | A me risulta che Il Napoli offra 6 milioni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Kvichaè al centro del progetto Conte. I dati di queste sei partite giocate non lasciano spazio a dubbi su quanto sia devastante anche con il tecnico salentino. In sei presenza, il georgiano ha realizzato 3 goal e due assist. Tiene comunque banco il suo rinnovo. Ne parla anche luca, giornalista Sky ed esperto di calciomercato. Di seguito le sue parole a “Marte Sport Live”. “La proposta economica fatta aè da top, da giocatore importantissimo“ “Questione rinnovo di, a meche Ildi euro a stagione, anche validi da subito, ma non è chiaro se ci siano clausole: sarebbe un argomento di discussione. Il giocatore ne chiede 8? Quel che cicerto, per quanto ne sappiamo, è che gli azzurri sperano non vogliono andare oltre la cifra già messa sul tavolo, che sarà l’ultima come ordine di grandezza.