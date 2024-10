Juventus ansia per l’infortunio al ginocchio di Bremer | probabile rottura del crociato

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La grande notte dellain Champions League, con la clamorosa rimonta per 3-2 in 10 uomini contro il Lipsia, porta con sé anche delle notizie preoccupanti. Prima della doppietta di Dusan Vlahovic e della magia di Francisco Conceicao, i bianconeri avevano perso per infortunio sia Gleisonsia Nico Gonzalez nei primi 12 minuti di partita. Se per l’argentino si parla di un guaio muscolare, ben diversa è la situazione del difensore brasiliano, le cui condizioni stanno tenendo intutto lo spogliatoio e i tifosi. In attesa degli esami strumentali di giovedì 3 ottobre al J Medical, il timore più grande è che possa trattarsi di unadel legamentodel. Gleisoncontro il Lipsia (Getty Images).