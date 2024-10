Inter-Torino altra rotazione Tornano i titolari | la probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Simone Inzaghi non si accontenta e rilancia. L’, nel posticipo del sabato sera, sfiderà ildi Vanoli. Match importantissimo per il futuro dell’che non può permettersi di lasciarsi punti importanti FUTURO – Archiviata la roboante vittoria contro la Stella Rossa in Champions League, per l’di Simone Inzaghi è tempo di guardare subito in avanti in vista della delicata sfida di sabato pomeriggio contro ildi Vanoli. Match valido per la settimana giornata di Serie A, nella cornice di San Siro i nerazzurri non possono commettere passi falsi e sperano di poter continuare sulla striscia positiva innescata dopo la vittoria contro l’Udinese. Dall’altro lato ci sarà unche è partito subito forte all’inizio della stagione. I granata arriveranno a San Siro reduci dal kono contro la Lazio.