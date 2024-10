Infrange il divieto di avvicinamento | terza violazione in un mese questa volta il carcere è inevitabile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiClemente Maiello, 47 anni, di Arpaia è stato nuovamente arrestato, per lain meno di trenta giorni, dopo aver violato per due volte la misura cautelare deldi. Il Gip, Dott.ssa Di Carlo, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in, aggravando la misura già applicata in precedenza. Tutto ha avuto inizio a settembre, quando a Maiello è stato imposto ildialla vittima di un’estorsione. Una misura preventiva per evitare ulteriori contatti con la persona offesa. Tuttavia, pochi giorni dopo, il 47enne ha violato il provvedimento, avvicinandosi alla vittima e rendendosi quindi protagonista di un comportamento che lo ha condotto al primo arresto e alla detenzione neldi Benevento.