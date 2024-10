I Rugrats | in sviluppo un film metà live action e metà animato sul cartoon anni ’90

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 3 ottobre 2024) I, una delle serie animate più iconiche di Nickelodeon, è pronta a tornare al cinema in una nuova veste e del tutto inaspettata. Infatti, Paramount Pictures ha annunciato l’arrivo di unibrido,, diretto da Jason Moore (Pitch Perfect). Precedentemente annunciato nel 2018 e previsto per il 2021, per poi essere cancellato, ilsu Iè ora finalmente inda Paramount Pictures. Tommy Pickles e i suoi amici Chuckie Finster ed i gemellini Philip e Lilian DeVille saranno animati nel, il quale sarà ambientato nel mondo reale, in pieno stile “Sonic – Il“. Non sappiamo ancora se i restanti personaggi della serie animata, come la bulletta Angelica Pickles, Dylan Pickles, i genitori Dee Dee e Stu Pickles, lo zio Drew, saranno presenti nel lungometraggio.