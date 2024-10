Giancarlo Magalli condannato per diffamazione ai danni di Adriana Volpe | multa e risarcimento per il post sessista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ilsu Facebook nato da un litigio in tv, la lunga battaglia legale e ora la sentenza:è statopernei confronti di. Il conduttore è statoto di 700 euro e dovrà risarcire lacon 5000 euro, oltre a coprire le spese processuali. Ma la vicenda è ben più intricata di un semplice battibecco via social. Tutto ha avuto inizio nel 2017 durante una puntata de I Fatti Vostri.aveva scherzato sull’età di, scatenando una reazione stizzita: “Fatti gli affari tuoi, no?”. Ma il vero colpo basso è arrivato sui social, doveha scritto un commento allusivo che insinuava che la carriera della showgirl fosse legata a motivi non professionali. Una frase che ha colpito duramente la reputazione della conduttrice, la quale ha prontamente denunciato il collega.