Fi-Pi-Li ancora una mattinata da incubo scoppia la ruota a un tir | traffico paralizzato

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Firenze, 3 ottobre 2024 –una giornata di passione per gli automobilisti che nelle ore della primadel 3 ottobre si trovano a dover percorrere la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, più nota come Fi-Pi-Li. Anche oggi, in seguito a un incidente stradale avvenuto tra Montelupo e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze che ha causato il danneggiamento di uno sparti, è stata chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni per il ripristino. Si transita sulla corsia di marcia e in direzione Firenze. La strada di grande comunicazione è pertanto bloccata con i chilometri di coda che sono arrivati sino a sei.