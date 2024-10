E’ un coro di no | Così sarà una polveriera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È ununanime contro l’apertura del Centro per i rimpatri a Falconara. Le reazioni alla notizia diffusa dal Carlino l’altro ieri si susseguono: "I Comuni di destra e la Regione Marche guidata da Acquaroli rimangono in silenzio di fronte alla decisione del governo di istituire un Cpr nel territorio della nostra provincia – si legge in una nota della segreteria provinciale del Pd – Cidi imperio un centro di detenzione per chi dovrà essere rimpatriato. Una struttura che rappresenta una vera e propriaper tutto l’hinterland anconetano, ma nel frattempo il ministero sta già svolgendo i rilievi preliminari. Ci chiediamo se siano stati consultati i cittadini che vivono e che lavorano in quella zona, ma anche quale sia l’opinione dei sindaci della nostra provincia e del primo cittadino di Falconara, che si è sempre detto contrario alla realizzazione di questa opera".