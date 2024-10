Dimissioni di Mazza Albertazzi | La comunità impari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La lista Cambiamento chiede ledi Micheladal consiglio comunale, mentre Progetto Dozza avverte: "Cambiamento, lista improvvisata. Ladeve imparare tanto da quiesta esperienza". Continuano gli strascichi della decisione della consiglieradi lasciare la lista Cambiamento con cui è arrivata in consiglio comunale. La lista accusA: "Non rappresenta più gli elettori". Secondoil suo civismo non sarebbe stato rispettato, mentre da Cambiamento, che rivendica il suo civismo, l’accusa è che uno dei problemi era il mancato riconoscimento da parte della consigliera del capogruppo Mainieri e di regole democratiche all’interno della formazione. Dopo il consiglio comunale di lunedì sera, Cambiamento ha chiesto ledefinendo "false" le sue argomentazioni.