Cosa non si è visto e perché Temptation Island | Alfred bacia Sofia poi la scoperta su Anna

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Anella puntata scorsa è successo di tutto, ma lache più ha scioccato il pubblico a casa. Protagonista del fattaccio è stata stata la coppia di concorrenti composta daAcciardi eEkhator. Fidanzati da 1 anno e 9 mesi, vivono entrambi in Umbria e sono intenzionati a mettere alla prova il loro amore. “Ho scoperto chat coi suoi amici dove organizzava serate e si vantava di aver fatto serate con altre ragazze”, aveva dettonella presentazione video. Il loro percorso nel villaggio delle tentazioni è stato molto criticato, soprattutto quello di, che nel corso dei giorni ha stretto un rapporto molto intimo con la tentatrice. Nell’ultima puntata andata in onda in prima serata su Canale 5,ha scoperto di essere stata tradita dal fidanzato proprio con la tentatrice. “Devo dirti una”.