Corriere dello Sport – è il nuovo allenatore del Karmiotissa

Mauro Camoranesi riparte da Cipro. Il campione del mondo 2006 con la maglia dell'Italia ed ex giocatore della Juventus è infatti diventato ildelFC, squadra militante nel massimo campionato cipriota. Si tratta dell'ennesima esperienza all'estero per l'italo-argentino, che ha firmato un contratto fino al termine della stagione. Nuova esperienza in panchina per il "giramondo" Camoranesi Dopo aver allenato il Coras de Tepic e il Cafetaleros in Messico, il Tigre in Argentina, il Tabor Sezana e il Maribor in Slovenia, il Floriana a Malta e avendo fatto il vice di Igor Tudor al Marsiglia in Francia, adesso Cipro si aggiunge al mappamondo personale di Mauro Camoranesi.