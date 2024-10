Champions League la Juventus fa l’impresa a Lipsia ma perde Bremer L’Atalanta ritrova le sue certezze e al Bologna manca il gol

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Laè l’unica squadra italiana a punteggio pieno indopo due giornate. Ma più che i sei punti in classifica conta come la truppa di Thiago Motta ci sia arrivata, dopo una gara incredibile contro il. Partita che inizia malissimo per i bianconeri: dopo sei minuti si fa malee deve uscire, sostituito da Gatti, dopo dodici tocca a Nico Gonzalez abbandonare il campo per infortunio, con Conceicao al suo posto. I bianconeri tengono ma vanno sotto dopo un gol pazzesco di Sesko, la riprendono con Vlahovic ma sino in dieci per l’espulsione di Di Gregorio che prende palla con le mani fuori area, sulla punizione successiva Douglas Luiz appena entrato la tocca col braccio e Sesko trasforma il rigore.