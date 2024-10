Caso Ultras Gazzetta | il Milan di Gerry Cardinale non rischia penalizzazioni ma…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 3 ottobre 2024): non c’è alcun rischio di penalizzazione per ildi, ma occhio a possibili multe salate. La situazione Ilche ha coinvolto la tifoseria rossonera e di conseguenza anche il club di via Aldo Rossi non dovrebbe avere ripercussioni dal punto di vista del campo. Tradotto, il– secondo quanto riferisce ladello Sport – non riceverà alcuna penalizzazione. I tesserati coinvolti nelsaranno chiamati a rispondere davanti al procuratore federale Giuseppe Chiné per la violazione delle norme sui rapporti con glie sul finanziamento dei gruppi organizzati. Non arriveranno comunque penalizzazioni per la società rossonera, alla quale, però, potrebbe essere inflitta una multa. Indi violazione di questa norma – finanziamento dei gruppi organizzati – la giustizia sportiva applica un’ammenda che va dai 10 ai 50 mila euro.