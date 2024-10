Capillari delle gambe dilatati cinque consigli per affrontarli prima dei farmaci

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Iche si dilatano, spesso accompagnati da macchioline scure sulla pelle, rappresentano uno degli inestetismi più diffusi. Sono il risultato di una cattiva circolazione del sangue, che si mantiene nel tempo, e si accompagnano spesso a insufficienza venosa. Per questo interessano soprattutto le, arrivando a presentarsi come veri e propri grovigli arrossati o bluastri che in qualche caso possono creare anche bruciore e, a volte, anche un leggero dolore, oltre al prurito che frequentemente è presente. Ovviamente, sul fronte circolatorio, deve essere il medico aare il da farsi, anche e soprattutto se ci sono vene varicose.