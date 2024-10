Alta formazione al via i corsi per super tecnici di smart city

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Firenze, 3 ottobre 2024 - Per il quinto anno consecutivo la Fondazione Its Academy Energia e Ambiente amplia l’offerta formativa, proponendo dueadspecializzazione tecnologica post diploma nel capoluogo toscano, con finalità formative per nuove figure professionali, con competenze innovative e tecnologiche, sui temi della sostenibilità e della digitalizzazione, in grado di operare in città sempre più attente ed efficienti dal punto di vista dell’efficienza energetica Un’opportunità formativa,mente professionalizzante, con l’obiettivo di formare nuovi profili professionali in grado di accompagnare la realizzazione di città future, più sostenibili e intelligenti dal punto di vista energetico.