AEW | Bryan Danielson sconfigge Kazuchika Okada e mantiene il titolo mondiale AEW

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il 2 ottobre, la AEW ha presentato uno show storico, che ha incluso un incredibile main event.ha sfidatoe i due si sono affrontati a Pittsburgh in grande stile. Tony Khan ha già elogiato il 2 ottobre 2024 come uno dei giorni più importanti nella storia della AEW. Non solo hanno annunciato un nuovo accordo televisivo, ma la compagnia ha celebrato lo speciale per il 5° anniversario di AEW Dynamite. Per celebrare il 5° anniversario di AEW Dynamite, un match per l’AEW World Championship ha visto il campioneAEW “The American Dragon”affrontare il Campione Continentale AEW di The Elite, “The Rainmaker”. È importante notare che ilContinentale AEW sarebbe stato in palio solo nei primi 20 minuti del match. Questa stipulazione è particolare, motivo per cui persone come MJF l’hanno derisa.