Vuelle Chi si rivede Vigevano degli anni ’70

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si alza il sipario sull’ennesima stagione casalinga del basket cittadino. Anche se si gioca al piano di sotto, ogni inizio conserva il suo fascino, in questo caso quello della novità. Stasera con(palla a due alle 20.30), un nome che affonda le radici in lontani ricordi - qualcuno magari ricorderà la Mecap’70 -, Pesaro vuole ribadire il suo ruolo in questo campionato dopo l’esordio vincente di Lecce. La, che nel 2026 taglierà il traguardoottant’dalla fondazione del club, ha l’obiettivo di risalire presto. E magari essere tornati nell’élite della palla a spicchi per quella data sarebbe bello. Una lunga trasferta di ritorno ha riportato a casa la truppa biancorossa in treno lunedì ma sulle rotaie sferragliava un convoglio felice, perché il sapore della vittoria è sempre piacevole, tanto più se si tratta del debutto.