Una discarica a cielo aperto | Materassi divani plastica e un animale in decomposizione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Unadi rifiuti aè quanto ha scoperto il personale volontario delle Guardie Eco ambientali nel territorio del comune di Ascoli lungo la strada provinciale Bonifica, in zona ex Cartiera. A parlare è il presidente della neonata associazione, Matteo Amabili, che ha sede a Spinetoli. "Nella zona segnalata – dichiara -. erano ammassati rifiuti di vario genere:, rifiuti organici,, carta e persino unin. Tutto questo crea oltre che degrado anche preoccupazione per l’igiene e la salute pubblica, gli animali randagi e i volatili siano attratti dai rifiuti lasciati sul suolo con annesso pericolo per gli automobilisti che transitano nell’area con il rischio che vengano investiti. I volontari hanno effettuato rilievi fotografici.