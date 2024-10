Ultrà arrestati cosa rischiano Inter e Milan

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) È la domanda che si stanno facendo in questi giorni i tifosi di, così come gli spettatori (essati) della vicenda, soprattutto i supporter delle squadre avversarie:i due club per il caso mafia-, che ha portato all’arresto di 19 capi delle rispettive curve, indagati a vario titolo per associazione a delinquere, estorsione, lesioni e un’altra serie di gravi reati? Proviamo a fare chiarezza. LEGGI ANCHE: Arresti degliisti, gli imbarazzi di tifo dei pm e i colpi alla credibilità delle indagini Al momento non c’è nessun indagato tra i tesserati diSe non dovessero riuscire a dimostrare di non avere alcun legame che configuri forme di intimidazione o di assoggettamento nei confronti delle frange estreme del tifo organizzato,rischierebbero di essere commissariate.