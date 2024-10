Ubaldi fa il pieno di voti | Seguire la rotta tracciata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Con un quoziente diponderati di 10.839, il sindaco di Montegranaro Endrioha surclassato ogni altro candidato al consiglio provinciale, distanziando di parecchio il secondo tra i più votati, Giorgio Marcotulli (Fd’I) di Porto Sant’Elpidio (8581ponderati). Motivi per dirsi soddisfatto del risultato,ne ha parecchi anche se precisa: "Non ho forzato la mano nel cercare. Ho tante attestazioni di stima da parte di sindaci per il lavoro svolto (aveva la delega al bilancio e alla viabilità , ndr) oltre che per il buon rapporto che ho instaurato con alcuni dei più piccoli condividendo dipendenti a scavalco. Tuttavia, devo fare i conti con gli impegni che richiede il mio ruolo di sindaco e una certa limitatezza di tempo". Sul valore e il peso del doppio impegno di primo cittadino e consigliere in Provinciaè chiaro: "Va assolutamente cambiata la legge.