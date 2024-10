THE ELECTRIC STATE | Il Ritorno dei fratelli Russo in una straordinaria avventura Sci-Fi su Netflix

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Uno dei titoli più attesi in arrivo sunel 2025 è The, il nuovo film diretto daiAnthony e Joe, celebri per il successo di Avengers: Endgame e The Gray Man. Questa volta, i due registi si immergono in un universo sci-fi con una storia avvincente e retrofuturistica ambientata negli anni '90. I protagonisti di questo attesissimo progetto sono Millie Bobby Brown, conosciuta per il suo ruolo in Stranger Things, e Chris Pratt, famoso per Guardiani della Galassia e Jurassic World. La Trama: Un Viaggio in una Realtà Alternativa Theci trasporta in una versione alternativa e distopica degli anni '90, dove la tecnologia e i robot hanno avuto un impatto profondo sulla società umana.