Teatro Panettone via alla stagione | In scena con noi non i soliti nomi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Grandi spettacoli a piccolo prezzo, che difficilmente potreste vedere altrove. Potrebbe essere questo lo ‘slogan’ deldi Ancona. Qui, nell’Ancona periferica, tra Brecce Bianche e Passo Varano, il Gruppo Teatrale Recremisi presieduto da Massimo Duranti opera dal 2007, costituendo un presidio culturale di grande importanza. Anche quest’anno saranno tre le rassegne: ‘Made in Marche’, ‘Contemporaneo’ e ‘Tout Le Cirque’. Diciotto spettacoli in tutto, che porteranno in città artisti noti a livello nazionale (e non solo). Duranti, alcuni pensano che il, magari proprio per la sua ubicazione, ospiti spettacoli di livello non elevato. Come convincerli del contrario? "Potrei partire drassegna più piccola, quella di circo, con i suoi quattro spettacoli.