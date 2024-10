Sinner torna subito in campo a Shanghai | tabellone duro e possibile rivincita con Alcaraz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Jannikvolta pagina dopo la sconfitta contro Carlosnella finale dell’ATP 500 di Pechino e si proiettaverso il prossimo appuntamento in agenda, il Masters 1000 di(2-13 ottobre). L’azzurro, protagonista sin qui di una splendida seconda parte di stagione sul cemento, proverà ad arrivare fino in fondo anche nella capitale cinese per avvicinarsi alla certezza aritmetica di chiudere l’anno da numero 1 del ranking. Da prima testa di serie, l’altoatesino classe 2001 viene ammesso direttamente al secondo turno del torneo in cui se la vedrà con il giapponese Taro Daniel. Più insidioso in prospettiva sulla carta il match successivo contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry o (soprattutto) il redivivo olandese Botic Van de Zandschulp, giustiziere diagli ultimi US Open.