Sfilata principesca di Coperni a Disneyland Paris con Kylie Jenner

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La Settimana della Moda di Parigi, uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo della moda, ha recentemente ospitato un evento senza precedenti che ha catturato l'immaginazione di tutti. Per la prima volta, ladel giovane marchiosi è svolta in un luogo iconico:. Questo evento ha portato un'atmosfera da favola nel cuore della moda, trasformando il parco divertimenti in un palcoscenico incantato dove la moda e la magia si sono unite in un'esperienza indimenticabile.Laha avuto luogo al calar del sole, quando il castello diha iniziato a brillare con luci scintillanti. Le modelle sono emerse dal grande castello come protagoniste di una fiaba, indossando abiti sfarzosi e ricchi di dettagli che richiamavano il mondo Disney.