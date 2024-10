Roma guasto alle stazioni di Termini e Tiburtina | traffico ferroviario in tilt

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Untecnico alla linea tra le due principalidi, ha causato d6.30 della mattina del 2 ottobre la sospensione della circolazione ferroviaria nella capitale. Treni cancellati, ritardi fino a due ore, tabelloni spenti e comunicazioni che arrivano solamente via sms, in una situazione di caos che si ripercuote anche sulnazionale. Non siamo mai stati un paese normale. Così è troppo, però. Grazie, @fsitaliane #pic.twitter.com/3wQds4voz8 — Valerio Iafrate (@ValerioIafrate) October 2, 2024 L’ufficio stampa di Rete ferroviaria italiana ha parlato di «una disconnessione degli impianti tra», con i tecnici al lavoro per sistemare la situazione.